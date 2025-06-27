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Экономика

Нижегородская область подтвердила высокий уровень соответствия инвестстандарту

02 июля 2025 14:44  [108] Экономика
Нижегородская область подтвердила высокий уровень соответствия инвестстандарту

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородская область успешно подтвердила высокий уровень соответствия региональному инвестиционному стандарту. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития России, подводя итоги оценки качества внедрения регинвестстандарта.

Регион вошёл в число участников пилотного проекта ещё в 2021 году. Целью инициативы стало формирование единой системы базовых инструментов для привлечения инвестиций и устранения распространённых барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели.

На территории Нижегородской области внедрены все ключевые компоненты инвестиционного стандарта. Среди них — инвестиционная декларация, свод правил для инвесторов, агентство развития (Корпорация развития региона), инвестиционный комитет (совет по стратегии и инвестициям), а также инвестиционная карта.

Заместитель губернатора Егор Поляков напомнил, что в прошлом году регион одним из первых начал реализацию новых инструментов инвестстандарта. В их числе — инвестиционные предложения от агентства развития, применение «бережливых технологий» в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» для сокращения сроков подключения к инфраструктуре, а также создание единого цифрового канала связи с предпринимателями через портал «Госуслуги». Он подчеркнул, что в области придают большое значение разнообразию форм обратной связи между бизнесом и органами власти, при этом цифровой формат остаётся самым быстрым и удобным.

Фото: Александр Воложанин

Ещё один заместитель губернатора, Андрей Саносян, отметил, что Нижегородская область входит в число пилотных субъектов, где формируются готовые инвестиционные предложения. Это решения с заранее рассчитанными параметрами, требующие минимального участия инвестора и позволяющие существенно ускорить реализацию проектов. Сейчас, по его словам, ведётся работа над новыми «коробочными решениями» для потенциальных инвесторов.

В рамках направления «бережливые технологии» регион не только применяет практики у себя, но и делится опытом. Нижегородская область выступает в роли методолога и наставника в проекте «Сквозной инвестиционный поток», обучая преподавателей РАНХиГС и сотрудников профильных ведомств из 13 российских регионов. Эффективность нижегородского подхода уже получила высокую оценку на федеральном уровне и активно внедряется в других субъектах страны.

Министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов подчеркнул, что работа по упрощению «клиентского пути» инвестора продолжается. По его словам, региону удалось значительно сократить сроки за счёт цифровизации процессов и изменений в законодательстве. Ряд услуг переведён в онлайн-формат, что позволило согласовательным процедурам проходить параллельно, а межведомственный обмен данными теперь осуществляется через систему ГИСОГД. Всё это стало основой для создания «Цифрового коридора» — механизма, при котором реализация инвестиционного проекта возможна без необходимости личного присутствия в регионе.

Оценку качеству внедрения инвестстандарта дают как федеральные деловые объединения, так и региональные эксперты.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что сейчас в сопровождении корпорации находится более 310 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 330 миллиардов рублей. Благодаря принципу «одного окна» удаётся быстро реагировать на вопросы и потребности инвесторов. Он также отметил, что инвестиционная карта региона регулярно обновляется, предоставляя бизнесу полную и актуальную информацию о доступных площадках для реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область подтвердила статус одного из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составляемого Агентством стратегических инициатив.

С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Егор Поляков инвестиционные проекты Нацпроект
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