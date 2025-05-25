Крупный логистический хаб построят за 5,3 млрд рублей в Дзержинске

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На Нижегородском шоссе в Дзержинске планируется возведение крупного распределительного центра. Новый логистический комплекс будет арендован одной из ведущих торговых компаний страны. Реализацией проекта занимается ООО "Альянс-НН", которое выбрало участок с помощью региональной инвестиционной карты.
Проект находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, Нижегородская область — один из ключевых транспортно-логистических узлов России, что делает её привлекательной для инвесторов.
"Компания намерена построить два распределительных центра, а также площадку для хранения контейнеров. Общий объем инвестиций составит 5,3 миллиарда рублей", — уточнил Саносян.
Реализация проекта создаст около 1 000 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на экономику Дзержинска и региона в целом.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что инвесткарта региона — это удобный инструмент, позволяющий инвесторам заранее оценить инфраструктуру и доступность площадок. На портале размещены контакты специалистов, готовых проконсультировать по всем вопросам.
Корпорация также помогла инвестору подготовить заявку на Совет по земельным и имущественным отношениям для получения участка и предоставила информацию о стоимости подключения к инженерным сетям.
Генеральный директор ООО "Альянс-НН" Владимир Назаров подчеркнул, что выбор площадки обусловлен выгодным логистическим положением. Это позволит обеспечить поставки продуктов не только по Нижегородской области, но и в соседние регионы.
"Мы уже начали подготовительные работы на участке. Строительство займет более года. Проект повысит продовольственную безопасность, расширит ассортимент товаров в регионе и усилит конкуренцию в продовольственном сегменте", — отметил Назаров.
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