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Культура и отдых

Чайная "Столбы" в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу

05 августа 2019 15:58  [62] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Чайная "Столбы" в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.

В объявлении говорится, что владелец надеется продать объект культурного наследия регионального значения за 45 млн рублей. Отметим, что чайная уже выставлялась на продажу по этой цене в ноябре 2018 года.

"Здание очень затратное, и не окупается. К тому же за него большие налоги", - пояснил НИА Нижний Новгород владелец Александр Сальников.

Он добавил, что более чем за полгода по прошлому объявлению так никто и не откликнулся.

Двухэтажное кирпичное здание располагается по адресу: ул. Кожевенная, 11. Площадь составляет 862,9 кв.м. Назначение: офисное, торговое и производственное. К зданию подключены все центральные коммуникации, есть газ.

(фото:gipernn.ru)

Что такое чайная "Столбы"?

Дом-читальня "Столбы" появился в Нижнем Новгороде по инициативе писателя Максима Горького в 1901 году. Это был клуб для городской бедноты, организованный в бывшем доходном доме купца Переплетчикова. Пароходчик Дмитрий Сироткин предоставил здание, которое находилось в его собственности, а мукомол Николай Бугров выделил деньги.

"Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали "Столбы", оно с утра до вечера было набито людьми, а "босяки" чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой и порядком", - писал в очерке "Н.А. Бугров" Максим Горький.

Кроме того, здание чайной — образец архитектуры классицизма в городе.  В 1839-1840 годы оно было перестроен по проекту известного архитектора Георга Кизеветтера. Его украшают лепные наличники с фигурными столбиками, лентообразный орнамент с завитками и шесть колонн.

(фото:gipernn.ru)

В 1925-1934 годах в здании чайной "Столбы" разместилась библиотека. Позднее из него сделали коммуналку. В 1982 году, дом был расселен и переоборудован под офисы. Как сообщил Александр Сальников, в момент расселения в каждой комнате было прописано по четыре-пять семей. Всем им было предоставлено жилье.

Чайная в наше время

Сейчас помещения чайной "Столбы" сдаются в аренду. Однако, как рассказал Александр Сальников, плохое состояние здания делает его крайне непопулярным.

"В него деньги вкладывать надо. Перекрытия и перегородки здания деревянные – следовательно высока пожароопасность. Тут люди жили, они отапливали помещения печками. Сейчас надо все внутренности сломать, швеллерами перекрыть, забетонировать. Только тогда можно спокойно работать", - сказал он.

Также зданию требуется косметический ремонт. "Мы в свое время поменяли полы, поклеили обои. Но сейчас все уже пришло в негодность", - добавил владелец.

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