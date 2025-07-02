План "Ковер" снова ввели в нижегородском аэропорту Общество

Ограничения на прием и выпуск самолетов снова введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом в 13:40 6 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Из поста в телеграм-канале следует, что временные ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Напомним, что только сегодня утром был отменен план "Ковер", действовавший в аэропорту Нижнего Новгорода больше суток. К 13:00 6 июля воздушная гавань обслужила пять рейсов. Планировалось, что в ближайшее время аэропорт примет еще четыре рейса.

Ранее ситуацией с задержкой рейсов заинтересовалась прокуратура.