План "Ковер" снова ввели в нижегородском аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов снова введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом в 13:40 6 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Из поста в телеграм-канале следует, что временные ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Напомним, что только сегодня утром был отменен план "Ковер", действовавший в аэропорту Нижнего Новгорода больше суток. К 13:00 6 июля воздушная гавань обслужила пять рейсов. Планировалось, что в ближайшее время аэропорт примет еще четыре рейса.
Ранее ситуацией с задержкой рейсов заинтересовалась прокуратура.
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