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Общество

План "Ковер" снова ввели в нижегородском аэропорту

06 июля 2025 13:53  [51] Общество
План Ковер снова ввели в нижегородском аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов снова введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом в 13:40 6 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

Из поста в телеграм-канале следует, что временные ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. 

Напомним, что только сегодня утром был отменен план "Ковер", действовавший в аэропорту Нижнего Новгорода больше суток. К 13:00 6 июля воздушная гавань обслужила пять рейсов. Планировалось, что в ближайшее время аэропорт примет еще четыре рейса. 

Ранее ситуацией с задержкой рейсов заинтересовалась прокуратура. 

 

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
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