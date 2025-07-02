Прощание с экс-министром Вадимом Казниным пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Прощание с бывшим главой нижегородского минздрава Вадимом Казниным пройдет в траурном зале Бугровского кладбища 7 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Отпевание начнется в 10:30, а гражданская панихида - в 11:00.

Напомним, что о кончине Вадима Казнина стало известно вечером 5 июля. Он, посвятивший медицине более полувека, ушел из жизни в 78 лет.

В последние годы Казнин руководил железнодорожной больницей в Нижнем Новгороде. Как отметили в облминздаве, Вадим Михайлович был наставником молодого поколения, оставался открытым для приемников и коллег, помогая им словом и делом.

"Медицинское сообщество Нижегородской области приносит свои искренние соболезнования семье Вадима Михайловича", - сообщается на сайте минздрава Нижегородской области.

Сообщалось, что в начале июля не стало ветерана нижегородского Заксобрания Вячеслава Лисенкова.