Прощание с экс-министром Вадимом Казниным пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля

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Прощание с бывшим главой нижегородского минздрава Вадимом Казниным пройдет в траурном зале Бугровского кладбища 7 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Отпевание начнется в 10:30, а гражданская панихида - в 11:00.
Напомним, что о кончине Вадима Казнина стало известно вечером 5 июля. Он, посвятивший медицине более полувека, ушел из жизни в 78 лет.
В последние годы Казнин руководил железнодорожной больницей в Нижнем Новгороде. Как отметили в облминздаве, Вадим Михайлович был наставником молодого поколения, оставался открытым для приемников и коллег, помогая им словом и делом.
"Медицинское сообщество Нижегородской области приносит свои искренние соболезнования семье Вадима Михайловича", - сообщается на сайте минздрава Нижегородской области.
Сообщалось, что в начале июля не стало ветерана нижегородского Заксобрания Вячеслава Лисенкова.
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