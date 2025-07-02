Нижегородский аэропорт возобновил регистрацию пассажиров днем 6 июля

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Нижегородский аэропорт возобновил регистрацию пассажиров после снятия временных ограничений днем 6 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас к вылету готовятся рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Минск (Беларусь).
Аэропорт имени Чкалова находится в ожидании прибытия самолетов. Воздушная гавань усилила работу и готова к оформлению как пассажиров, так и багажа.
Пассажиров по-прежнему просят дополнительно уточнять статус и время своего рейса на сайте аэропорта, а также в авиакомпании.
Напомним также, что в аэропорту продолжает работать мобильная приемная транспортной прокуратуры.
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