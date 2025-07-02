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Общество

Нижегородский аэропорт возобновил регистрацию пассажиров днем 6 июля

06 июля 2025 16:15  [119] Общество
Нижегородский аэропорт возобновил регистрацию пассажиров днем 6 июля

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Нижегородский аэропорт возобновил регистрацию пассажиров после снятия временных ограничений днем 6 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

Сейчас к вылету готовятся рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Минск (Беларусь). 

Аэропорт имени Чкалова находится в ожидании прибытия самолетов. Воздушная гавань усилила работу и готова к оформлению как пассажиров, так и багажа. 

Пассажиров по-прежнему просят дополнительно уточнять статус и время своего рейса на сайте аэропорта, а также в авиакомпании. 

Напомним также, что в аэропорту продолжает работать мобильная приемная транспортной прокуратуры. 

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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