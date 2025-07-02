Парк имени 1 Мая откроется в Нижнем Новгороде концертом 5sta Family Афиша

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде откроется для посетителей 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

"Важно, что свою работу парк начнёт с 13:00, а уже в 14:00 стартует программа (0+) для всей семьи, посвящённая праздничному дню и открытию пространства. В 21:00 на новой сцене выступит (0+) группа 5sta Family", — отметил градоначальник в своих соцсетях.

Праздничная программа развернётся на центральной площади парка и продлится до 22:00. На сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы, а гостей ожидает насыщенная программа на разных площадках.

С 14:00 до 20:00 в зоне "Танцплощадка" представители старшего поколения смогут сыграть в шахматы и шашки, присоединиться к творческим мастер-классам и танцевальным занятиям.

Для подростков на футбольных полях будут организованы спортивные аттракционы, эстафеты, тренировки по технике игры и футбольному фристайлу, гонки на радиоуправляемых машинах и турниры по настольным играм. Любителям отдыха в спокойной обстановке предложат зону с мягкими пуфами.

На детской площадке с 14:00 до 19:00 пройдут конкурсы с аниматорами, большие пятнашки и творческие мастер-классы.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что преобразование пространства ещё не завершено: "Очищенный от тонн мусора, аварийных конструкций, аляпистых и создающих визуальный шум построек, с новым освещением, дорожками, площадками и удобствами — парк сильно изменился. Преобразования продолжатся и в дальнейшем".

Как напомнили в Дирекции парков и скверов, после завершения демонтажа объектов арендатора из парка вывезли около 15 тысяч тонн строительного мусора и непригодного грунта. Подрядчик восстановил дорожки по исторической планировке, установил лавочки и урны, обновил входные группы, заменил опоры освещения, провёл озеленение и смонтировал современный туалетный модуль.

После открытия посетителям будут доступны две обновлённые футбольные площадки, зона для воркаута, прогулочные аллеи, танцплощадка, сцена, детская площадка и фудкорт.

С 9 июля парк будет работать ежедневно с 6:00 до 23:00.