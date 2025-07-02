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Общество

Еще один немец планирует жить в Нижегородской области

07 июля 2025 12:28  [85] Общество
Еще один немец планирует жить в Нижегородской области

Фото: архив "Центра 800"

Житель Германии Бурхард Вагнер решил покинуть родину и переехать в один из городов Нижегородской области. Причиной переезда он называет усилившуюся бюрократию, миграционную политику и нравственные изменения в странах Евросоюза.

Вагнер — профессиональный автомеханик, который с 2003 года занимался переоборудованием грузовиков в дома на колесах. Он консультировал клиентов, обучал ремонту и даже дистанционно помогал путешественникам в других странах. Однако в последние годы немецкие власти запретили ему заниматься этим бизнесом.

По словам Вагнера, в Германии стало невозможно работать: нельзя построить мастерскую на своем участке, использовать собственные дрова для отопления, а любое недопонимание с клиентом может закончиться полицейским разбирательством. Он рассказал NN.RU, как однажды отказал клиенту в ремонте, после чего получил штраф якобы за угрозы, которых не было.

Отдельное возмущение у него вызывает политика в отношении мигрантов. По его словам, приезжие получают больше прав, чем местные жители, а некоторые регистрируются под разными именами, чтобы получать дополнительные выплаты. Также его шокировала ситуация в детских садах, где, по его словам, применяются сомнительные методики, такие как Original Play.

Вагнер впервые приехал в Россию в конце весны на собственном доме на колесах. В пути он столкнулся с трудностями: долгий переход границы, отсутствие GPS в Москве и невозможность заправиться без наличных рублей. Однако чистота и порядок в российских городах приятно его удивили.

Он рассматривает переезд в Нижегородскую область, где уже живут другие переселенцы из Германии. Планирует открыть небольшую автомастерскую, изучает язык и готовит документы. Его бывшая жена и дети остаются в Германии, но сам Вагнер намерен обосноваться в России. По его словам, только здесь он видит возможность спокойно работать и жить без давления со стороны государства.

Напомним, сейчас в Нижегородской области уже проживает немец Ремо Кирш, получивший гражданство РФ. Он является советником губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что канадцы Фейнстра рассказали, как им живется в России спустя полтора года после переезда.

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Теги:
Иностранцы Переселение
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