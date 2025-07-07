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Общество

Мигрантам вновь разрешили работать в общепите в Нижегородской области

09 июля 2025 14:05  [125] Общество
Мигрантам вновь разрешили работать в общепите в Нижегородской области

Запрет на работу мигрантов по патенту в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса отменили. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского бизнес-омбудсмена.

Также из списка ограничений исключили сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, по складированию и хранению, вспомогательные услуги, связанные с перевозками, а также гостиничный бизнес.

Напомним, в марте вышел указ об ограничениях на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих по трудовым патентам, в отдельных отраслях экономики в Нижегородской области.

После этого региональному бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому начали поступать жалобы от предпринимателей.  Особенно активно реагировали представители ресторанного бизнеса. Владельцы заведений говорили, что в условиях нехватки кадров им будет сложно оперативно заменить уволенных иностранцев. 

По словам бизнесменов, официальные цифры не отражали реального положения дел. 

"Выяснилось, что иностранный работник по патенту, согласно действующим правилам, на учет в органах МВД попадает по основному ОКВЭД работодателя, а работает иногда в компании, занимающейся дополнительными видами деятельности. Получилось, что "на бумаге" в общепите занято 77 иностранных работников с патентом, а на деле их больше. Важно, что органы власти услышали бизнес, детально рассмотрели реальную, а не статистическую ситуацию в отдельных сферах и приняли оперативное решение, пока запрет еще не вступил в силу. Именно благодаря такому диалогу сохраняется благоприятный бизнес- климат в регионе", - отметил Павел Солодкий.

Основные положения Указа начнут действовать с 11 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что иностранцам, не прошедшим процедуру сдачи биометрических данных, начнут отключать сотовую связь на территории региона.

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Теги:
Мигранты Патент Трудоустройство
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