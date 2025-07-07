Документальный фильм выпущен к 50-летию Захара Прилепина Общество

Фото: Кира Мишина

Захару Прилепину, писателю и офицеру, исполнилось 50 лет. К этой дате выпускники Мастерской новых медиа и канал "Про людей" подготовили документальный фильм (12+) "Захар Прилепин. Русский писатель и офицер".

В фильме Прилепин возвращается к событиям 6 мая 2023 года, когда его автомобиль подорвался на мине. Он чудом остался жив, но в результате взрыва погиб его близкий друг Саша Шубин "Злой". Впервые писатель показывает тот самый автомобиль и делится личными воспоминаниями о произошедшем.

Он также рассказывает почему оказался в "черных списках" Украины, кто мог стоять за покушением, и как пережитое изменило его взгляды на жизнь, творчество и духовные ориентиры. Большое внимание уделено творческой жизни писателя, а также рассказывается о стремлении Прилепина донести русскую культуру до широкой аудитории.

В проекте также приняли участие режиссер Карен Шахназаров, писатель Александр Проханов, музыкант Пётр Лундстрем, актер Антон Шагин и врач Александр Голенков.