Документальный фильм выпущен к 50-летию Захара Прилепина

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Захару Прилепину, писателю и офицеру, исполнилось 50 лет. К этой дате выпускники Мастерской новых медиа и канал "Про людей" подготовили документальный фильм (12+) "Захар Прилепин. Русский писатель и офицер".
В фильме Прилепин возвращается к событиям 6 мая 2023 года, когда его автомобиль подорвался на мине. Он чудом остался жив, но в результате взрыва погиб его близкий друг Саша Шубин "Злой". Впервые писатель показывает тот самый автомобиль и делится личными воспоминаниями о произошедшем.
Он также рассказывает почему оказался в "черных списках" Украины, кто мог стоять за покушением, и как пережитое изменило его взгляды на жизнь, творчество и духовные ориентиры. Большое внимание уделено творческой жизни писателя, а также рассказывается о стремлении Прилепина донести русскую культуру до широкой аудитории.
В проекте также приняли участие режиссер Карен Шахназаров, писатель Александр Проханов, музыкант Пётр Лундстрем, актер Антон Шагин и врач Александр Голенков.
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