Экс-ректору НГЛУ Никоновой продлили домашний арест до 26 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Никонова останется под домашним арестом до 26 августа включительно. Соответствующее решение было принято 24 июня, сообщили НИА "Нижний Новгород" сообщили в облсуде.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения директору Института непрерывного образования НГЛУ Юлии Чичериной. Ей заменили домашний арест на запрет определенных действий.

Напомним, Никонова подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2023 и 2024 годах экс-ректор начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем забирала себе. Основанием для выплат становились служебные и докладные записки, составленные Чичериной, которая также проходит по делу. Общий размер причиненного ущерба превышает миллион рублей. Обеих сотрудниц арестовали и возбудили уголовные дела. В суде Никонова заявляла о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа признан виновным в незаконном обогащении на сумму свыше 805 млн рублей, которые суд поставил взыскать с бывшего чиновника.