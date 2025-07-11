Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин Происшествия

Ночью 13 июля в Нижегородской области была отражена атака украинского беспилотника самолетного типа. Случившееся прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что, по предварительным данным, в результате обошлось без пострадавших.

В общей сложности за прошлую ночь в России были ликвидированы 36 беспилотников ВСУ, из них 26 - над Белгородской областью.

Напомним, что в регионе действует запрет на распространение в интернете и СМИ данных о военной инфраструктуре и последствиях атак БПЛА. За нарушение запрета светят большие штрафы.