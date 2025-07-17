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Спорт

Молодежь нижегородской "Чайки" начала подготовку к новому сезону

19 июля 2025 10:44  [92] Спорт
Молодежь нижегородской Чайки начала подготовку к новому сезону

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" начал предсезонную подготовку.  Об этом сообщается в социальных сетях команды.

В начале недели хоккеитсы уже прошли плановое медицинское обследование, а теперь приступили к тренировкам.

18 июля нижегородцы провели первую в сезоне 2025/2026 тренировку на льду на своей домашней арене - Дворце спорта имени Коноваленко.

26 и 28 июля "Чайка" сыграет тренировочные матчи с МХК "Динамо"., а 27 августа - с "Торпедо-ЮХЛ". С 14 по 18 августа примет участие в "Кубке TNA" в Казани. Также продолжатся учебно-тренировочные сборы.

Напомним, после кадровых изменений в вертикали "Торпедо" молодежку возглавил Алексей Томилов, который сам является воспитанником нижегородской системы.

Под его руководством участие в подготовке к новому сезону примут следующие хоккеисты: Андрей Волков, Антон Гаврилин, Арсений Бессонов, Арсений Комаров, Арсений Новиков, Артём Кулябин, Артём Матюк, Артур Купис, Вениамин Рябкин, Владимир Власов, Владимир Козин, Владимир Лаптев, Владислав Мишин, Даниил Семейкин, Дмитрий Курусь, Егор Анисимов, Егор Гриценко, Егор Рыбкин, Иван Окороков, Иван Протасов, Иван Царев, Илья Кузнецов, Кирилл Щербаков, Климентий Беляков, Леонид Гаврилов, Макар Ополинский, Михаил Казаков, Никита Береснев, Павел Маслоченко, Северьян Капитонов, Сергей Волков, Сергей Гурьев, Сергей Скворцов, Степан Горнов, Тимур Семенов, Ярослав Попов.

Впрочем, это еще не состав на старт игрового сезона, поскольку многие игроки находятся на просмотре с тем, чтобы получить шанс сыграть за молодежную команду. Кроме того, некоторые хоккеисты "Чайки" будут проходить предсезонные сборы с фарм-клубом и основной командой.

Готовиться к предстоящему сезону начали и игроки "Торпедо-Горький", накануне они тоже проходили углубленное медицинское обследование. Основная команда начнет предсезонку чуть позже.

В сезоне 2024/2025 "Чайка" завоевала бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" начнет новый сезон 6 сентября и сыграет против "Салавата Юлаева". Расписание матчей МХЛ еще представили.

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Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
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