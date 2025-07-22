Володарский округ глазами журналиста: сохранение культуры, развитие экономики Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Флорищеву пустынь, школы, предприятия и объекты культуры посетили в ходе выездного заседания в Володарском районе представители Клуба парламентских журналистов, созданного по инициативе председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. В поездке также участвовали депутат нижегородского Заксобрания Игорь Рузанкин и глава округа Дмитрий Третьяков.

Игорь Рузанкин отметил, что Володарский район постепенно уходит от стереотипа исключительно военной территории. Сегодня здесь формируется производственно-экономический кластер, что положительно влияет на бюджеты района и региона.

На границе трех областей

Первая точка маршрута - рабочий поселок Фролищи. Он находится на границе Нижегородской области с Владимирской и Ивановской. Гостей встречали в доме культуры "Лес", которым местные жители очень гордятся. И неудивительно. Учреждение несколько раз меняло место расположения, пока в 2015 году в рамках программы минкультуры Нижегородской области "Строительство модульных ДК" не было построено новое здание.

Это стало возможным благодаря фестивалю частушек, который в 2014 году посетил бывший тогда главой ведомства Сергей Горин. Он и подсказал сельчанам о программе.

"Для села ДК нетипичен — красивый зал на 144 места, сцена, на которой проводятся все мероприятия поселка, 8 кружков, 6 сотрудников. Здесь душевная атмосфера", — отметил глава округа Дмитрий Третьяков.

Библиотека, ранее находившаяся в квартире, переехала в здание бывшего детсада, где также появилась музейная комната. Так родился "Культурный дворик". Позже учреждение получило грант на благоустройство территории.

Развивался не только клуб, но и фестиваль частушек, который стал ежегодным. Сегодня на "Фролищевские гостёбы" приезжают самодеятельные коллективы, мастера народного творчества не только Нижегородской области, но и из Ивановской, Владимирской областей, Республики Марий Эл. В работе мероприятия активно принимают участие местные жители, практически все культурные учреждения округа.

Еще одна гордость рабочего поселка - средняя школа, построенная в 2018 году по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях. Она рассчитана на 150 учеников, но обучается там около 60 детей. При этом, как отметила директор учреждения Марина Палютина, присутствуют все классы параллелей: с 1 по 11. С 2023 года в школе работает "Точка роста". По программе оборудованы три локации: рекреация дополнительного образования, а также две лаборатории: химии и биологии, и физики. Ученики активно участвуют по этим предметам в олимпиадах, а также выбирают их для сдачи экзаменов.

Святое место

Главная достопримечательность поселка - действующий мужской монастырь и одновременно памятник архитектуры федерального значения "Свято-Успенский мужской монастырь - Флорищева пустынь". Конечно же, журналисты не могли не посетить его. Несмотря на проливной дождь и ограниченное насыщенной программой время, впечатление монастырь оставил неизгладимое.

Основан в 1651 году схимонахом Мефодием и его сподвижниками. После их смерти от чумы, обитель возглавил иеромонах Иларион, при котором монастырь стал известным духовным центром. Царь Федор Алексеевич посетил монастырь и повелел построить каменный Успенский собор, освящённый в 1681 году. Иконостас для него был создан под руководством Симона Ушакова.

После революции монастырь был закрыт, но в 1992 году возобновились богослужения. В 2005 году он был возвращён РПЦ. Сегодня здесь живут 6–7 монахов, принимаются паломники, продолжается восстановление архитектурного ансамбля.

Территория опережающего развития

Журналисты также побывал на двух промышленных предприятиях. В Ильиногорске представителям СМИ показали завод ООО "ГеоСМ", созданный на месте обанкротившегося в 2015 году мясокомбината. Сегодня здесь работают 350 человек. На предприятии выпускают геосинтетику - материалы для дорожного строительства, гидроизоляции объектов водонакопления, полигонов ТБО, шламонакопители, а также для обустройства и укрепления склонов. Продукция поставляется по России и в страны ближнего зарубежья, планируется выход на африканский рынок.

Так как оно заработало в 2021 году, то не вошло в программу территории опережающего развития (ТОР).

Второй объект - завод "Форами" в Володарске был открыт уже по программе ТОР. Компания в феврале запустила производство по глубокой обработке древесины - созданием домокомплектов и малых архитектурных форм.

Генеральный директор компании Родион Тебекин отметил поддержку местных и региональных властей в реализации проекта. Отметим, что для резидентов ТОР предусмотрены налоговые льготы: нулевая ставка по налогу на землю и имущество, сниженная ставка налога на прибыль — 5% в первые пять лет и 10% в последующие. Также предусмотрены льготы по социальным взносам: 6% — в Пенсионный фонд, 1,5% — в Социальный фонд и 0,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования. В районе есть две территории опережающего развития — "Володарск" и "Решетиха", на которых сегодня зарегистрированы 20 резидентов: 15 в Володарске и 5 в Решетихе.

В прошлом году к ТОР "Володарск" присоединили Ильиногорск. "И сейчас Корпорация развития по поручению губернатора Нижегородской области делает мастер-план по развитию этих площадок. Там будет большой текстильный кластер”" - рассказал Третьяков.

"Собери Володарск"

В Володарске полным ходом идет реставрация уникального мозаичного панно "Народное искусство" на ДК "Юбилейный" в центральной части микрорайона "Птичник".

Первый заместитель главы администрации Антон Иванов отметил, что объект входит в топ-10 мозаик Нижегородской области. Он уникален тем, что содержит не только мозаичную часть, но и барельеф. Завершить работы планируется до конца августа.

"Когда приняли решение реконструировать мозаику подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В прошлом году проект стал одним из победителей", - добавил он.

Помимо реставрации панно, в рамках проекта "Володарская мозаика" ведется и благоустройство территории возле Дома культуры - укладывается новая брусчатка, которая будет перекликаться с арт-объектом: покрытие будет в такой же цветовой гамме, с узорами, повторяющими мозаичные. Кроме того, здесь планируют установить малые архитектурные формы, новые площадки для детей разных возрастов, сухой фонтан, площадки для проведения разных мероприятий, высадить около 600 деревьев и кустарников. В дальнейшем власти хотят построить детскую школу искусств - уже подана заявка на грант. Фасад Дома культуры тоже планируют обновить - готова проектная документация на 44 млн рублей.

До этого в учреждении был выполнен капремонт коммуникаций, сейчас идет обновление зрительного зала.

Местные чиновники отмечают, что это не первый проект благоустройства, реализованный в рамках госпрограмм. В частности, в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" появился новый прогулочный маршрут в историческом центре, переосмысленная центральная площадь города, реорганизован мемориальный сквер.

Юные патриоты

Особой точкой в программы выездного заседания стало посещение Володарской школы №10, где в актовом зале прошла встреча со школьниками-участниками проектов "Беслан. Вахта памяти", "Иннополис – город будущего", поездки в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот", а также с участниками поездки в Беларусь "Уроки с путешествиями".

Начальник управления образования администрации округа Наталья Соловьева поблагодарила Игоря Рузанкина за организацию акций. "Наше партнерство началось в феврале 2022 года. Человеческое желание показать детям место боли, место трагедии в Северной Осетии переросло в совместный проект "Беслан. Вахта памяти". Впервые 36 юнармейцев Володарского муниципального округа побывали в "Городе ангелов" 1 сентября 2022 года. В 2023-м проект из муниципального перерос в межмуниципальный, к нему подключился Балахнинский округ, а в 2024 году в международный - в состав группы вошли ребята из города-побратима Володарска в Беларуси - Лиды", - рассказала она.

Ребята признаются, что поездка их изменила. Многие ранее только читали о трагедии, происшедшей в Беслане. Но, увидев своими глазами школу, фотографии погибших детей, они еще раз убедились, что терроризм - это зло, которое нельзя допускать. Учащиеся Володарского округа активно включились в работу по профилактике терроризма.

В сентябре 2025-го в Беслан отправится очередная группа школьников.

Еще один проект, созданный при поддержке Игоря Рузанкина - научно-практические поездки в Иннополис (Республика Татарстан), в ходе которой школьники получают возможность увидеть, как готовят кадры для российской промышленности и ИТ-сферы, "примерить" на себя эту профессию. Уже 80 школьников из Балахны и Володарска побывали в Иннополисе.

Возможно, после открытия ИT-кампуса "Неймарк", подобные поездки юные нижегородцы из районов будут совершать не в соседнюю республику, а в столицу Приволжья. И, вполне вероятно, что кто-то из них решит в дальнейшем продолжать учебу в нижегородском ИТ-кампусе.

Депутат Заксобрания отметил важность работы со школьниками, в том числе, патриотической. По его мнению, пдобные мероприятия формируют сильные черты характера, благородство, отзывчивость, мужество в детях.

Планов громадье

Закончилось выездное заседание посещением ОКН "Дача Бугрова", расположенного в центре Володарска, а также возложением цветов к мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Дача Бугрова одна из архитектурных изюминок округа. Она выполнена в виде резного деревянного терема. По достоверным данным, дом построен архитектором П.П. Малиновским. По одной из красивых версий, проект основан на рисунке Апполинария Васнецова.

Музей хранит документы и предметы, связанные с Бугровым и историей местных мельниц: вексель с автографом, бухгалтерские книги, фотографии XIX–XX веков. Представлена богатая этнографическая коллекция, экспозиции по истории города, выставки художников и мастеров.

Власти округа планируют реконструкцию особняка. Но так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, округ сам не может заниматься его реставрацией. Проект будет разрабатываться совместно с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Дмитрий Третьяков отметил, что пока нет подходящей программы финансирования, но как только она появится, муниципалитет обязательно подаст заявку на участие.

"Мы постарались показать Володарск с разных сторон: это и духовная часть, и молодое поколение, и социальные направления, и промышленность. И закончили все это экскурсией в историческую часть и возложением цветов к монументу воинам ВОВ. В 2025 году невозможно не упомянуть 80-летие Победы. И в этот год сделано много, чтобы сохранить память о героях, которые отдали жизнь в годы ВОВ. Были восстановлены воинские захоронения, прошла реконструкция Вечного огня", - отметил глава округа.

Подводя итоги визита делегации Третьяков добавил, что в следующем году Володарск будет отмечать 70-летие. И, по его словам, к юбилейной дате местные власти уже запланировали строительство и ремонт пяти объектов: это дом под переселение граждан, школа искусств, начало строительства новой школы на 550 мест напротив Первой ткацкой фабрики, восстановление ДК в Решетихе и фасада дома культуры "Юбилейный" в Володарске.