Карточный ремонт завершили дорожники на трассе М-7 в Нижегородской области Общество

На федеральной трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области завершены работы по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

В рамках текущего содержания трассы дорожники устранили деформации и повреждения на площади 46 тысяч квадратных метров. Работы проводились методом устройства локальных "карт" — поврежденные участки фрезеровали, очищали от крошки, проливали битумом и перекрывали новым слоем горячего асфальтобетона.

На казанском направлении ремонт прошёл на девяти участках: на выезде из Кстово (443–444 км), между Летнево и Лысково (490–498 км), а также на границе с Чувашией (568–574 км).

На московском направлении восстановительные работы выполнили в районе Мячково (341–342 км), у моста через реку Сейма (365–366 км), от поворота на Дзержинск до выезда на обход Нижнего Новгорода (385–399 км), а также на самом обходе — от Доскино до пересечения с трассой Р-158 Нижний Новгород – Саратов (415–430 км).

Кроме того, специалисты устранили недостатки на участке с 346-го по 348-й км на подъездах к железнодорожному переезду у станции Чичерево. При этом сам переезд и 10-метровая зона от него находятся в ведении железнодорожников. Там зафиксированы деформации в резино-кордовом покрытии между рельсами.

Водителям рекомендуется снижать скорость перед переездом и соблюдать особую осторожность, чтобы избежать повреждений автомобиля.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-177 "Поветлужье" с 25 июля 2025 года начнут действовать ограничения движения на участке с 103-го по 119-й км в городском округе Семенове.