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Общество

Более 400 квартир для сирот приобрели нижегородские власти в 2025 году

25 июля 2025 07:00  [139] Общество
Более 400 квартир для сирот приобрели нижегородские власти в 2025 году

В Нижегородской области с начала 2025 года приобрели 439 квартир для детей-сирот. Об этом сообщил начальник управления реализации программ регионального минстроя Илья Бондарев на заседании комитета по градостроительству Законодательного собрания.

Закупка ведется в рамках государственной программы поддержки граждан по обеспечению жильем. В этом году планируется приобрести 532 квартиры, из них 169 — в Нижнем Новгороде. На эти цели предусмотрено 2,3 млрд рублей — это на 24% больше, чем в прошлом году. Средства поступают из федерального и регионального бюджетов, а жилье приобретается как на первичном, так и на вторичном рынке.

"На сегодня выполнение плана достигло 83%, и работа продолжается. Во втором полугодии власти намерены закупить дополнительные квартиры за счет средств экономии", - сказал он. 

Председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов подчеркнул важность не только количественных показателей, но и качества приобретаемой недвижимости.

"Важно не только увеличивать объемы, но и гарантировать, что жилье будет качественным и безопасным. Мы постоянно работаем над совершенствованием нормативной базы и контролируем каждый этап. Не менее важным считаю проводить мониторинг дальнейшей судьбы предоставленного жилья. Дети-сироты в своих имущественных правах должны быть защищены от поползновений негодяев", — отметил он.

Ранее сообщалось, что 44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Жилье Сироты
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