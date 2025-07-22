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Общество

Нижегородские семьи могут получить поддержку в мессенджере MAX

25 июля 2025 12:16  [127] Общество
Нижегородские семьи могут получить поддержку в мессенджере MAX

В Нижегородской области появился новый способ получения информации о мерах поддержки для семей. Теперь сделать это можно через мессенджер MAX. Благодаря цифровому инструменту жители региона могут оперативно узнавать о доступных льготах и получать консультации специалистов.

Сервис реализован при участии АНО "Институт демографического развития" и предоставляет пользователям возможность задать любой вопрос, касающийся федеральных и региональных мер поддержки.

Платформа также включает калькулятор социальной поддержки, разработанный институтом. С его помощью можно рассчитать сумму возможных выплат и получить подробную инструкцию по их оформлению.

Еще одна важная функция — "скорая демографическая помощь". Через мессенджер можно записаться на консультацию к психологу, юристу или врачу. Специалисты оказывают поддержку в различных жизненных ситуациях — от послеродовой депрессии и сомнений в принятии репродуктивных решений до давления со стороны работодателя и отсутствия помощи со стороны близких.

Для общения и обмена опытом в MAX работает чат института. Это открытая площадка для родителей, будущих мам и пап, а также тех, кто их поддерживает. Участники могут обсуждать важные темы, делиться историями и получать оперативную обратную связь от специалистов и других пользователей.

В ближайшее время в мессенджере появится цифровой сервис "Вау, родители!", созданный специально для будущих родителей и семей с детьми. Он будет включать три функции: генератор изображения будущего ребенка, именной словарь и чек-лист необходимых вещей в роддом.

Директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлев подчеркнул, что важно обеспечить каждой семье возможность легко и быстро взаимодействовать с государственными структурами. Он отметил, что организация работает над созданием интерфейсов, упрощающих процесс получения услуг и информации, делая его более понятным и удобным. По его словам, это позволяет родителям экономить время на поиске нужной информации и способствует росту доверия к государственным институтам.

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Теги:
демография поддержка Технологии
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