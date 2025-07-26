Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области. Законопроект об объединении деревни Пестряково с селом Бриляково в Городецком районе рассмотрят в первом чтении депутаты Заксобрания региона на заседании 31 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона направлен на исключение дублирования наименования населенных пунктов, а также на возможное участие жителей в программе догазификации на основании их обращений.

В феврале 2025 года местные власти провели опрос среди жителей двух населённых пунктов. В селе Бриляково из 633 обладающих правом голоса участие приняли 312 человек, проголосовавших "за" объединение — это 49,3%. В деревне Пестряково из 36 избирателей проголосовали 17 человек, или 47,2%. Комиссия признала опрос состоявшимся.

В апреле депутаты земского собрания Городецкого округа поддержали инициативу. После принятия закона на региональном уровне деревня Пестряково, где сегодня зарегистрированы 45 человек, официально прекратит существование как отдельная административная единица и станет частью села Бриляково, в котором насчитывается более 800 жителей. Объединённый населённый пункт получит название "Бриляково".

Напомним, последний раз населенный пункт был ликвидирован в апреле 2025-го. Им стал поселок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске. В нем никто не проживал более 20 лет. Всего в области с марта 2003 года были упразднены 119 населённых пунктов и образованы четыре. Кроме того, в июне 2025-го Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование, так как вошел в состав Нижнего Новгорода.

В настоящее время в области насчитывается 4 840 населённых пунктов, каждый шестой из них является нежилым. Также мы писали, что более 1,6 тысячи населенных пунктов Нижегородской области имеют хотя бы одного тезку в регионе, нередко в одном округе. У властей и местных жителей возникают проблема с внесением данных в адресный реестр. Подробнее можно прочитать в материале "Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень".