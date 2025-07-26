Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2025 09:16  [119] Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области
29 июля 2025 09:00  [131] В Нижегородской области установили 80 станций для контроля за вонью
29 июля 2025 08:00  [154] Новый жилой дом и корпус школы №106 построят в Молитовке
29 июля 2025 07:00  [254] Тестирование автономного троллейбуса прекращено в Нижнем Новгороде
28 июля 2025 20:24  [275] 8 человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"
28 июля 2025 19:35  [365] Палаточный городок для трех тысяч паломников развернули в Дивееве
28 июля 2025 19:01  [268] В НГЛУ прошла церемония открытия международного проекта "Летний институт"
28 июля 2025 18:06  [358] Нацпроекты открывают новые возможности для нижегородцев
28 июля 2025 17:46  [293] "Мокрый барьер" установили на Нижегородской станции аэрации
28 июля 2025 17:30  [279] Депутаты ЗСНО хотят ограничить продажу энергетиков на массовых мероприятиях
Общество

Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области

29 июля 2025 09:16  [119] Общество
Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Еще одна деревня может исчезнуть в Нижегородской области. Законопроект об объединении деревни Пестряково с селом Бриляково в Городецком районе рассмотрят в первом чтении депутаты Заксобрания региона на заседании 31 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона направлен на исключение дублирования наименования населенных пунктов, а также на возможное участие жителей в программе догазификации на основании их обращений.

В феврале 2025 года местные власти провели опрос среди жителей двух населённых пунктов. В селе Бриляково из 633 обладающих правом голоса участие приняли 312 человек, проголосовавших "за" объединение — это 49,3%. В деревне Пестряково из 36 избирателей проголосовали 17 человек, или 47,2%. Комиссия признала опрос состоявшимся. 

В апреле депутаты земского собрания Городецкого округа поддержали инициативу. После принятия закона на региональном уровне деревня Пестряково, где сегодня зарегистрированы 45 человек, официально прекратит существование как отдельная административная единица и станет частью села Бриляково, в котором насчитывается более 800 жителей. Объединённый населённый пункт получит название "Бриляково".

Напомним, последний раз населенный пункт был ликвидирован в апреле 2025-го. Им стал поселок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске. В нем никто не проживал более 20 лет. Всего в области с марта 2003 года были упразднены 119 населённых пунктов и образованы четыре. Кроме того, в июне 2025-го Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование, так как вошел в состав Нижнего Новгорода. 

В настоящее время в области насчитывается 4 840 населённых пунктов, каждый шестой из них является нежилым. Также мы писали, что более 1,6 тысячи населенных пунктов Нижегородской области имеют хотя бы одного тезку в регионе, нередко в одном округе. У властей и местных жителей возникают проблема с внесением данных в адресный реестр. Подробнее можно прочитать в материале "Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законопроекты село
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 09:15  [2071] К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%
27 марта 2025 12:15  [5243] ЗСНО приняло закон о слиянии Кстова с Нижним Новгородом 27 марта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных