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Общество

"Ласточки" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы

30 июля 2025 14:28  [109] Общество
Ласточки из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы

Фото: Александр Воложанин

Скоростные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы. Об этом ИА "Время Н" сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Как объяснили в компании, на вокзале продолжается масштабная реконструкция, начатая в 2021 году. Именно из-за нее поезда дальнего следования из Нижнего Новгорода стали прибывать на терминал Восточный.

Сейчас на Курском вокзале ведутся работы на втором и третьем платформах, строится новый транзитный тоннель для пассажиров, а также центр управления эксплуатацией вокзала. Одновременно обновляется железнодорожная инфраструктура станции Москва-Пассажирская-Курская.

Завершить все работы планируется в 2025-2026 годах в рамках совместной программы ОАО "РЖД" и мэрии Москвы по модернизации столичных вокзалов.

Как уточнили в РЖД, вопрос о возвращении поездов на Курский вокзал будет рассматриваться только после окончания реконструкции.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин попросил РЖД добавить поездов между Нижним Новгородом и Москвой. 

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Теги:
поезда РЖД
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