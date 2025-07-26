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Общество

Похудевший пес Кругетс из Нижнего Новгорода снова борется за жизнь

31 июля 2025 09:38  [136] Общество
Похудевший пес Кругетс из Нижнего Новгорода снова борется за жизнь

Фото: "Сострадание НН"

Состояние здоровья похудевшего пса Кругетса резко ухудшилось. Об этом сообщили волонтеры нижегородского приюта для животных "Сострадание НН" в социальных сетях.

По словам сотрудников приюта, утром 30 июля собака отказалась вставать и начала громко скулить от боли. Как отметили зоозащитники, у пса выраженный болевой синдром. Причины такого резкого ухудшения пока неясны, однако ветеринары подозревают, что у животного может быть серьезное головокружение.

Сейчас Кругетс находится в стационаре, где ему оказывают всю необходимую помощь и проводят комплексную диагностику.

"Не будем скрывать, Кругетсу действительно плохо, и мы держим кулачки, чтобы он поправился", - подчеркнули в приюте.

Напомним, алабая нашли на улице осенью 2023 года. Его прежние владельцы, по всей видимости, просто выбросили животное. Тогда пес весил около 100 килограммов и не мог самостоятельно передвигаться. Волонтеры назвали его Кругетс.

Благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров, Кругетс прошел курс лечения и перешел на специальную диету. За год он похудел до 49 килограммов и начал ходить, хоть и с трудом из-за последствий остеоартритов. Несмотря на прогресс, найти новых хозяев для пса пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Кругетс мог переехать за границу.

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Теги:
Животные Собаки
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