Мошенники обманули пять нижегородских пенсионерок на 2,6 млн рублей

Пять пожилых жительниц Нижнего Новгорода стали жертвами телефонного мошенничества в течение одного дня.
Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, преступники использовали две наиболее распространённые схемы обмана — "Ваш родственник попал в ДТП" и "Отмена подозрительной банковской операции".
Под предлогом оказания помощи родственникам, якобы пострадавшим в аварии, а также для предотвращения несанкционированного списания средств с банковских счетов, аферисты убедили пенсионерок передать крупные суммы наличными курьерам.
Общая сумма ущерба составила 2 650 000 рублей. Все деньги пострадавшие передали неизвестным у подъездов своих домов.
По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности злоумышленников.
Правоохранители напоминают: ни одна государственная организация или банк не направляет курьеров для проведения финансовых операций. В случае сомнительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска потерял более 400 тысяч рублей после общения с мошенниками, а пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала аферистам 500 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+