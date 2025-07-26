Мошенники обманули пять нижегородских пенсионерок на 2,6 млн рублей Происшествия

Пять пожилых жительниц Нижнего Новгорода стали жертвами телефонного мошенничества в течение одного дня.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, преступники использовали две наиболее распространённые схемы обмана — "Ваш родственник попал в ДТП" и "Отмена подозрительной банковской операции".

Под предлогом оказания помощи родственникам, якобы пострадавшим в аварии, а также для предотвращения несанкционированного списания средств с банковских счетов, аферисты убедили пенсионерок передать крупные суммы наличными курьерам.

Общая сумма ущерба составила 2 650 000 рублей. Все деньги пострадавшие передали неизвестным у подъездов своих домов.

По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности злоумышленников.

Правоохранители напоминают: ни одна государственная организация или банк не направляет курьеров для проведения финансовых операций. В случае сомнительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска потерял более 400 тысяч рублей после общения с мошенниками, а пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала аферистам 500 тысяч рублей.