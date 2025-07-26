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Экономика

1,5 тонны сомнительной скумбрии нашли в Нижегородской области

01 августа 2025 13:17  [113] Экономика
1,5 тонны сомнительной скумбрии нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе выявлено нарушение при производстве рыбной продукции — 1500 кг скумбрии холодного копчения были оформлены без указания информации об используемом сырье. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Нарушение обнаружили 30 июля 2025 года в ходе мониторинга данных в федеральной государственной информационной системе "Меркурий".

Транзакция "переработка/производство" была оформлена заведующей ЛВСЭ №2 ГБУ НО "Государственное ветеринарное управление ГО г. Арзамас".

В управлении объяснили, что отсутствие сведений о сырье нарушает правила оформления ветеринарных сопроводительных документов, делает невозможной прослеживаемость продукции и может привести к попаданию в оборот потенциально опасной продукции животного происхождения. Кроме того, это указывает на неизвестное происхождение товара.

Для предотвращения дальнейшего распространения продукции Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат. Также в адрес ответственного лица направлено уведомление через информационную систему "ВетИС.Паспорт".

Ранее сообщалось, что почти 240 кг нелегальных продуктов задержали в нижегородском аэропорту.

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Теги:
Арзамас Продовольствие Россельхознадзор
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