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Общество

Награду для доноров учредили в Нижегородской области

31 июля 2025 17:37  [114] Общество
Награду для доноров учредили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области учрежден Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области". Соответствующее решение приняли депутаты на заседании Законодательного собрания 31 июля. Инициативу внес председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Награда будет вручаться ежегодно не более чем 40 жителям региона, которые безвозмездно сдавали кровь, ее компоненты или плазму в государственных медучреждениях, подведомственных областному минздраву. Кандидаты должны иметь от 80 до 120 и более донаций в зависимости от вида: кровь, ее компоненты или плазма.

Евгений Люлин подчеркнул, что донорство — это не просто помощь, а проявление силы духа.

"Десятки раз протянуть руку помощи, десятки раз подарить шанс на жизнь – для них это подвиг повседневности. Учреждая региональную награду, мы выражаем благодарность тем, чья кровь спасает жизни", - сказал он.

По данным главного врача Нижегородского областного центра крови Сергея Абрамова, в регионе уже 64 человека совершили более 80 донаций цельной крови, а 43 донора – более 120 донаций плазмы. Еще около 100 жителей близки к этим показателям.

Он отметил, что звание "Заслуженный донор Нижегородской области" станет значимым символом признания и будет актуально с каждым годом все больше. 

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО утвердили кандидатуры для присвоения целого ряда почетных званий.

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Теги:
донор Законодательное собрание Медицина и здоровье
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