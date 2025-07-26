Улицу Октябрьскую открыли для транспорта в обе стороны со 2 августа

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Центр развития транспортных систем Нижегородской агломерации объявил о завершении реконструкции трамвайных путей на Октябрьской улице областного центра.
Замена путей велась на участке от Алексеевской улицы до Лыковой дамбы. Со 2 августа автомобильный транспорт может ездить в обе стороны.
Напомним, с 19 июля изменена схема движения на улице Ошарской в Нижнем Новгороде. Причина - ремонт трамвайных путей.
Сообщалось также, что трамваи №2 возобновят движение до конца 2025 года.
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