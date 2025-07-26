Движение по Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде откроют 2 августа

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Автомобильное и пешеходное движение по Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде возобновится 2 августа. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Движение будет организовано по временной схеме — в двустороннем режиме по одной полосе в каждую сторону.
Как уточнили специалисты, завершена первая часть строительства пешеходного тоннеля на Лыковой дамбе, который входит в проект создания террасного парка в Почаинском овраге. В рамках этих работ восстановлены инженерные сети и уложено новое дорожное покрытие.
В то же время участок улицы Добролюбова, примыкающий к Лыковой дамбе, останется закрытым. Там продолжаются работы по строительству второй части тоннеля, перекладке коммуникаций и укреплению склонов оврага.
Напомним, что в Почаинском овраге также делают новый мост. Ранее сообщалось, что его фундамент готов на 32%.
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