Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров и генеральный директор клуба Евгений Забуга отреагировали на возмущения болельщиков по поводу рестайлинга логотипа "Торпедо". Они высказались в рамках прямого эфира 4 августа.

Напомним, теперь олень смотрит не в левую, а в правую сторону. Также были перерисованы уши и глаза, цвет фона стал синим.

Гафуров отметил, что такого рода изменения редко принимаются положительно сразу. Кроме того, по его словам, это не "новый логотип", а лишь рестайлинг уже существующего оленя.

Полюбившаяся болельщикам буква "Т", которая сейчас фигурирует на форме фарм-клуба "Торпедо-Горький", также видоизменится и будет похожа на оленя. Вероятно, речь идет об эмблеме, которая была представлена в брендбуке.

Этот логотип будет украшать предсезонную форму "Торпедо", в которой нижегородцам предстоит сыграть в Кубке мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что новую Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору нижегородского "Торпедо".