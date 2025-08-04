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Общество

Метрощит "Владимир" прошел почти 250 метров от Сенной до площади Свободы

05 августа 2025 11:59  [59] Общество
Метрощит Владимир прошел почти 250 метров от Сенной до площади Свободы

Метростроевцы успешно прошли почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал "Метро НН".

Работы ведутся с использованием тоннелепроходческого щита "Владимир". Проходка достигла важной вехи — завершен поворот с улицы Большой Печерской. Это первая значимая отметка на маршруте строительства.

Следующим этапом станет прохождение вентиляционной камеры на улице Белинского. Согласно плану, этот рубеж предстоит преодолеть в третьем квартале текущего года.

"Проходка левого перегонного тоннеля ведется в сложных гидрологических условиях, которые, однако, не оказывают существенного влияния на темпы движения "Владимира", — заявил Александр Кураев, заместитель начальника участка горнопроходческих работ группы компаний "Моспроект-3" (генподрядчик).

Ранее сообщалось, что метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы".

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Теги:
Метро Строительство
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