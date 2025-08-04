Нижегородское "Торпедо" отправилось на предсезонные сборы Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо" приступили к тренировкам в рамках предсезонных сборов на базе отдыха "Море спорта" в Городецком районе. Команда ездит туда уже несколько лет.

В состав команды на предсезонные сборы вошли вратари Дмитрий Дагестанский, Денис Костин, Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин.

Защитники: Денис Александров, Сергей Бойков, Арсений Варлаков, Богдан Конюшков, Михаил Науменков, Бобби Нарделла, Егор Никитин, Антон Сизов, Антон Силаев, Кирилл Стеклов, Илья Сушко, Александр Щемеров.

А также нападающие: Михаил Абрамов, Василий Атанасов, Никита Артамонов, Андрей Белевич, Егор Виноградов, Кирилл Воронин, Сергей Гончарук, Алексей Кручинин, Антон Косолапов, Максим Летунов, Артем Мисников, Роман Опалев, Никита Рожков, Кирилл Свищёв, Егор Соколов, Никита Тертышный, Виктор Фёдоров, Владислав Фирстов, Илья Чефанов, Никита Шавин, Дмитрий Шевченко.

На базе команда планирует тренироваться до 14 августа.

Предсезонные игры запланированы на 18 августа ("Локомотив"), 20 августа ("Спартак") и 2 сентября ("Автомобилист"). А в конце августа "Торпедо" примет участие в розыгрыше Кубка мэра Москвы.

Первая игра сезона 2025/2026 запланирована на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что после переезда на новую Ледовую арену минимальная цена билета на матч "Торпедо" составит 400 рублей.