Одностороннее движение введут на Ошарской из-за ремонта трамвайных путей

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9 августа в Нижнем Новгороде стартует очередной этап реконструкции трамвайных путей на улице Ошарской. Работы пройдут на участке от улицы Республиканской до выхода на улицу Кузнечихинскую.
Как сообщили в ООО "Экологические проекты", проект включает полную замену рельсового полотна и контактной сети. Это часть масштабной модернизации трамвайной инфраструктуры города.
На время проведения работ движение автомобилей на данном участке станет односторонним — проезд будет возможен только в сторону улицы Белинского.
Ремонт выполняется в рамках общего проекта по обновлению путей на улице Ошарской от Белинки до разворотного кольца в Лапшихе. Он стартовал 21 июля. Завершение всех работ запланировано до конца 2025 года.
Также сообщалось, что трамвай №2 может вновь начать курсировать по городскому кольцу в конце 2025 года.
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