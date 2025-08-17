Руководитель сменился в ДУК Канавинского района Общество

Фото: Александр Воложанин

В ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода произошли кадровые изменения: с 18 августа 2025 года руководство организации возглавила Мария Горбунова. Назначение стало частью стратегии Ассоциации домоуправляющих компаний, направленной на повышение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального сектора. Об этом сообщили в организации.

Перед новым руководителем поставлены приоритетные задачи: усиление контроля за деятельностью обслуживающих организаций, а также развитие взаимодействия с жителями многоквартирных домов. В Ассоциации подчеркивают, что регулярное обновление управленческого состава способствует росту производственных показателей и стимулирует сотрудников к более результативной работе.

Мария Горбунова — опытный специалист в сфере ЖКХ. Родилась в ноябре 1982 года в Горьком (ныне Нижний Новгород), окончила Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Экономика и управление на предприятиях АПК»" Свою карьеру начала в 2008 году в администрации Нижнего Новгорода, а в последующие годы занимала руководящие должности в государственных и частных структурах, связанных с жилищным хозяйством. С 2020 года работала заместителем директора по производственным вопросам в Ассоциации пяти домоуправляющих компаний города.

