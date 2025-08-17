Руководитель сменился в ДУК Канавинского района

Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
18 августа 2025 19:30  [110] Общество
Фото: Александр Воложанин

В ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода произошли кадровые изменения: с 18 августа 2025 года руководство организации возглавила Мария Горбунова. Назначение стало частью стратегии Ассоциации домоуправляющих компаний, направленной на повышение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального сектора. Об этом сообщили в организации. 

Перед новым руководителем поставлены приоритетные задачи: усиление контроля за деятельностью обслуживающих организаций, а также развитие взаимодействия с жителями многоквартирных домов. В Ассоциации подчеркивают, что регулярное обновление управленческого состава способствует росту производственных показателей и стимулирует сотрудников к более результативной работе.

Мария Горбунова — опытный специалист в сфере ЖКХ. Родилась в ноябре 1982 года в Горьком (ныне Нижний Новгород), окончила Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Экономика и управление на предприятиях АПК»" Свою карьеру начала в 2008 году в администрации Нижнего Новгорода, а в последующие годы занимала руководящие должности в государственных и частных структурах, связанных с жилищным хозяйством. С 2020 года работала заместителем директора по производственным вопросам в Ассоциации пяти домоуправляющих компаний города.

Ранее сообщалось, что жители пяти районов Нижнего Новгорода получили возможность избавиться от начисленных пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

