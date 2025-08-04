Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2025 15:45  [3] Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону
14 августа 2025 14:42  [127] Четыре детсада капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году
14 августа 2025 14:35  [108] Перевозки пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,3% в январе-июле
14 августа 2025 14:23  [141] Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина
14 августа 2025 13:10  [157] Тестирование троллейбуса "Синара" продлили в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 12:52  [140] НГЛУ посетила делегация мэрии города Керман Исламской республики Иран
14 августа 2025 12:30  [207] Почему нижегородцы переходят в мессенджер MAX
14 августа 2025 11:42  [160] ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
14 августа 2025 10:09  [183] Роман Костюничев: "В Нижегородской области растет новое поколение – участники СВО могут служить для него примером"
14 августа 2025 10:04  [233] Участники автопробега БРИКС заехали в Нижегородскую область
Общество

Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону

14 августа 2025 15:45  [3] Общество
Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону

В Нижегородской области 60% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.

Из 26 902 многоквартирных домов, расположенных на территории региона, подготовили более 16 тысяч. Работы необходимо завершить до 15 сентября.

В ГЖИ напомнили, что проверка и подготовка домов к отопительному сезону начинается сразу после его завершения: проводится промывка и опрессовка системы отопления, проверяются тепловой контур, вентиляция и дымоходы. При отсутствии нарушений дом получает паспорт готовности, который оформляет управляющая организация.

На данный момент специалисты Госжилинспекции проверили свыше 350 паспортов и проинспектировали 416 домов. В ходе проверок выявлено 165 нарушений.

В Нижнем Новгороде паспорта готовности получили 50% жилых домов. Всего в областном центре к подаче тепла должны быть подготовлены 9 461 многоквартирный дом. По словам заместителя руководителя региональной Госжилинспекции Дмитрия Петрова, отстают по срокам дома, находящиеся под управлением ТСЖ и ЖСК — их средний уровень готовности составляет 34%. Однако работы продолжаются ежедневно.

Ведомство напомнило, что в случае нарушения сроков подготовки или выявления несоответствий к управляющим компаниям будут применяться административные меры. Штраф за несоблюдение лицензионных требований может составить от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы вернули нижегородцам почти 2 миллиона рублей переплаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ ЖКХ Отопительный сезон
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2025 10:10  [1493] Нижегородцам объяснили порядок перерасчета за отопление этой зимой
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных