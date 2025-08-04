Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону Общество

В Нижегородской области 60% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.

Из 26 902 многоквартирных домов, расположенных на территории региона, подготовили более 16 тысяч. Работы необходимо завершить до 15 сентября.

В ГЖИ напомнили, что проверка и подготовка домов к отопительному сезону начинается сразу после его завершения: проводится промывка и опрессовка системы отопления, проверяются тепловой контур, вентиляция и дымоходы. При отсутствии нарушений дом получает паспорт готовности, который оформляет управляющая организация.

На данный момент специалисты Госжилинспекции проверили свыше 350 паспортов и проинспектировали 416 домов. В ходе проверок выявлено 165 нарушений.

В Нижнем Новгороде паспорта готовности получили 50% жилых домов. Всего в областном центре к подаче тепла должны быть подготовлены 9 461 многоквартирный дом. По словам заместителя руководителя региональной Госжилинспекции Дмитрия Петрова, отстают по срокам дома, находящиеся под управлением ТСЖ и ЖСК — их средний уровень готовности составляет 34%. Однако работы продолжаются ежедневно.

Ведомство напомнило, что в случае нарушения сроков подготовки или выявления несоответствий к управляющим компаниям будут применяться административные меры. Штраф за несоблюдение лицензионных требований может составить от 250 до 300 тысяч рублей.

