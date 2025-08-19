ФК "Пари НН" одержал первую победу в чемпионате Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

В пятом туре РПЛ "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в чемпионате, обыграв махачкалинское "Динамо" со счётом 2:0. Встреча прошла в Саранске.

В начале "Динамо" больше владело мячом и чаще атаковало. Однако именно нижегородцы открыли счет. Как и в матче с "Ростовом", "Пари НН" заработал штрафной, который исполнил Боселли - 1:0.

На 36-й минуте махачкалинцы были близки к ответному голу, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR, так как арбитры зафиксировали игру рукой в атаке.

Почти сразу "Пари НН" удвоил преимущество. Шнапцев прорвался по флангу и прострелил на Олусегуна, который замкнул передачу у дальней штанги — 2:0.

Во втором тайме "Динамо" пыталось отыграться, активно атакуя, но нижегородцы грамотно выстроили оборону и делали ставку на контратаки. Команде Шпилевского удалось сохранить счёт и довести матч до победы.

Для "Пари НН" это первая победа в чемпионате. В игре также дебютировал новичок команды Вадим Пигас.

Пока нижегородцы проводят домашние игры в Саранске, из-за ремонта родного стадиона на Стрелке. Планируется, что в Нижний Новгород клуб вернется в октябре.