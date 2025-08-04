Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Спорт

"Пари НН" обыграл "Ростов" в Кубке России и прервал серию поражений

15 августа 2025 09:20  [115] Спорт
Пари НН обыграл Ростов в Кубке России и прервал серию поражений

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Ростов" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла 14 августа в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев.

Команды вышли на поле в смешанных составах, но преимуществом на протяжении большей части матча владели игроки "Пари НН". Уже в первом тайме они создали несколько острых моментов.

После перерыва обе команды провели замены. На 74-й минуте уругвайский форвард Хуан Боселли открыл счет прямым ударом со штрафного.

Для главного тренера "Пари НН" Алексея Шпилевского эта победа стала первой с момента его назначения в июне. Ранее команда проиграла все пять матчей под его руководством.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" вернется на домашний стадион в Нижнем Новгороде лишь в октябре.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных