"Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре Спорт

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" вернется на домашнюю арену не раньше октября. Об этом рассказал директор ГАУ НО "Стадион Нижний Новгород" Валерий Мочалов в интервью Odds.ru.

Ремонтные работы планируют завершить в августе, после чего начнется восстановление газона. Ожидается, что "Пари НН" сможет сыграть на родной арене в октябре.

Ранее генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет возобновить выступления на домашней арене уже в сентябре.

Сейчас на стадионе продолжается восстановление кровли, покраска несущих конструкций в бело-синие цвета, а также ремонт подстилобатного пространства в секторе А. Работы по архитектурной подсветке уже завершены. Общая готовность объекта составляет 95%.

Пока стадион закрыт, "Пари НН" проводит домашние матчи на резервных аренах. В данный момент это "Мордовия Арена" в Саранске.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потерпели три поражения подряд, пока у них нет очков, из-за чего клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице.