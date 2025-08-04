Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 августа 2025 13:00  [115] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
09 августа 2025 11:20  [158] Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола
08 августа 2025 13:29  [378] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [521] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
06 августа 2025 16:00  [417] Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде
06 августа 2025 12:38  [478] Нижегородское "Торпедо" отправилось на предсезонные сборы
05 августа 2025 20:02  [748] Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба
05 августа 2025 14:00  [556] Первый частный футбольный клуб "Победа" создается в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 12:23  [416] Дети и подростки с ОВЗ приняли участие в IRONSTAR в Нижнем Новгороде
05 августа 2025 11:45  [560] "Торпедо" снизит минимальную стоимость билетов на матчи до 400 рублей
Спорт

"Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре

09 августа 2025 13:00  [115] Спорт
Пари НН вернется на домашний стадион в октябре

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" вернется на домашнюю арену не раньше октября. Об этом рассказал директор ГАУ НО "Стадион Нижний Новгород" Валерий Мочалов в интервью Odds.ru.

Ремонтные работы планируют завершить в августе, после чего начнется восстановление газона. Ожидается, что "Пари НН" сможет сыграть на родной арене в октябре.

Ранее генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет возобновить выступления на домашней арене уже в сентябре.

Сейчас на стадионе продолжается восстановление кровли, покраска несущих конструкций в бело-синие цвета, а также ремонт подстилобатного пространства в секторе А. Работы по архитектурной подсветке уже завершены. Общая готовность объекта составляет 95%.

Пока стадион закрыт, "Пари НН" проводит домашние матчи на резервных аренах. В данный момент это "Мордовия Арена" в Саранске.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потерпели три поражения подряд, пока у них нет очков, из-за чего клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
06 августа 2025 18:57  [521] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
05 августа 2025 11:11  [459] Клуб "Орби" обвинил "Пари НН" в нарушении правил ФИФА при переходе Бедошвили
30 июля 2025 11:48  [744] Главный тренер "Пари НН" заявил, что уверен в успехе команды
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных