Евгений Егоров из Нижнего Новгорода снялся во втором сезоне "Первокурсниц" Культура и отдых

Фото: канал ТНТ

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Актер из Нижнего Новгорода Евгений Егоров снялся в продолжении комедийного сериала "Первокурсницы" (16+). Премьера проекта состоится на ТНТ 8 сентября. Накануне выхода новых серий артист рассказал о своем участии в съемках.

Напомним, главные роли в "Первокурсницах" исполнили Анна Уколова и Екатерина Стулова. По сюжету их героини — 40-летние студентки, которые вернулись в институт, чтобы получить диплом. После успеха первого сезона зрителей ждет продолжение истории: лекции, жизнь в общежитии, кулинарный стартап и новые отношения — всё в ритме студенческих будней.

В дебютном сезоне, вышедшем в 2023 году, Евгений Егоров сыграл студента-пятикурсника, у которого завязались романтические отношения с героиней Анны Уколовой. По словам актера, съемочный процесс проходил в легкой и веселой атмосфере.

"Снимаем-то мы комедию. Думаю, вся съемочная группа чувствовала себя скорее на празднике, чем на работе", — отметил Егоров.

Он добавил, что одной из самых ярких площадок стал павильон с декорациями студенческого общежития:

"Смен было много, как и локаций. Конечно же, самое интересное — это павильон, в котором отстроили блок общежития. Художники — большие молодцы. Я даже не представляю, как они это всё сделали".

Артист также признался, что всегда старается приезжать в родной Нижний Новгород, чтобы увидеться с близкими.

"Обязательно захожу в свою 118-ю школу, здороваюсь с учителями и гуляю по центру города", — поделился актер.

Ранее сообщалось, что в новом сериале "Знахарь" (16+) снялись сразу два уроженца Нижегородской области.