Мессенджер MAX официально представят в начале осени
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2025 13:12  [119] Среднюю школу в Горбатове открыли после комплексного капремонта
01 сентября 2025 12:53  [153] Работу двух маршрутов транспорта в Нижнем Новгороде изменили с 1 сентября
01 сентября 2025 12:00  [141] Серию транспортных карт выпустили в Нижегородской области к началу учебного года
01 сентября 2025 11:51  [160] Новые корпуса построили для нижегородских школ №188 и №96
01 сентября 2025 11:45  [163] Нижегородские школьники и студенты смогут ездить в электричках со скидкой 50%
01 сентября 2025 11:34  [161] Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ
01 сентября 2025 11:25  [186] Сразу двум женщинам стало плохо на линейке в нижегородской школе №74
01 сентября 2025 10:50  [197] Социальные участковые информируют нижегородцев о выплатах при рождении детей
01 сентября 2025 10:41  [200] 1,4 млн рублей направят на ремонт кровли нижегородского метро
01 сентября 2025 10:21  [200] Карантин по бешенству ввели в двух деревнях Нижегородской области
Общество

Работу двух маршрутов транспорта в Нижнем Новгороде изменили с 1 сентября

01 сентября 2025 12:53  [153] Общество
Работу двух маршрутов транспорта в Нижнем Новгороде изменили с 1 сентября

Фото: Александр Воложанин

В работе двух маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода произошли изменения с 1 сентября. Об этом сообщили в ЦРТС.

Так, с сегодняшнего дня изменена схема движения электробусного маршрута Э-6. По многочисленным обращениям горожан он продлён до Верхних Печер. Теперь электробусы курсируют по маршруту "Микрорайон "Цветы" – улица Академическая". После остановки "4-й Нагорный микрорайон" они следуют по улицам Бринского, Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова, а также по Казанскому шоссе.

Кроме того, на линии увеличили число подвижного состава: вместо двух электробусов теперь работают четыре. Это позволит сократить интервалы между рейсами.

Также изменено расписание автобусного маршрута № 45. Первый рейс от остановки "ЗКПД-4 (улица Зайцева)" теперь отправляется в 4:30, что на 15 минут раньше прежнего времени. Последний рейс с улицы Академической перенесён на 22:30 — на 5 минут позже.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменились три трамвайных маршрута.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 07:34  [462] Нижегородцам объяснили сокращение маршрута трамвая №27
28 августа 2025 19:15  [640] Нижегородский трамвай № 2 в сентябре запустят по укороченному маршруту
25 августа 2025 19:55  [715] Новый автобус Lotos начал курсировать между Сормовом и Верхними Печерами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных