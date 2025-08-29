Работу двух маршрутов транспорта в Нижнем Новгороде изменили с 1 сентября

Фото:
В работе двух маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода произошли изменения с 1 сентября. Об этом сообщили в ЦРТС.
Так, с сегодняшнего дня изменена схема движения электробусного маршрута Э-6. По многочисленным обращениям горожан он продлён до Верхних Печер. Теперь электробусы курсируют по маршруту "Микрорайон "Цветы" – улица Академическая". После остановки "4-й Нагорный микрорайон" они следуют по улицам Бринского, Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова, а также по Казанскому шоссе.
Кроме того, на линии увеличили число подвижного состава: вместо двух электробусов теперь работают четыре. Это позволит сократить интервалы между рейсами.
Также изменено расписание автобусного маршрута № 45. Первый рейс от остановки "ЗКПД-4 (улица Зайцева)" теперь отправляется в 4:30, что на 15 минут раньше прежнего времени. Последний рейс с улицы Академической перенесён на 22:30 — на 5 минут позже.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменились три трамвайных маршрута.
