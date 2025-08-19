Три трамвайных маршрута изменятся в Нижнем Новгороде с 1 сентября

Фото:
С 1 сентября изменится ряд трамвайных маршрутов Нижнего Новгорода. Корректировка схем движения связана с завершением работ по перекладке путей на ключевых улицах города. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Реконструкция трамвайных путей велась на участке от улицы Ильинской до Малой Ямской, включая саму Малую Ямскую и Окский съезд. Работы стартовали в феврале текущего года. За это время подрядчик выполнил переустройство рельсов и полностью заменил контактную сеть.
В связи с открытием движения по обновлённому участку трамвай №18 будет следовать по маршруту "Трамвайное депо №1 – Площадь Лядова".
Маршрут №27 изменит схему и начнёт курсировать между площадью Лядова и Московским вокзалом. При этом конечной остановкой для трамваев обоих маршрутов станет улица Кулибина (площадь Лядова), что позволит пассажирам удобно пересаживаться с одного направления на другое и сократить время ожидания.
Также по новой схеме будет курсировать трамвай №21 – от парка "Дубки" до улицы Маслякова.
Сообщалось, что по данным на август в приволжской столице заменили уже около 90 км трамвайных рельсов.
После обновления трамвайных путей в Нижнем Новгороде запланирована масштабная реконструкция улицы Ильинской.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+