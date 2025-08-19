Новый автобус Lotos начал курсировать между Сормовом и Верхними Печерами Общество

Фото: Александр Воложанин

Первый из двадцати новых автобусов марки Lotos-105C02 вышел на маршрут А-78, соединяющий Красное Сормово с микрорайоном Верхние Печеры. Об этом сообщается в телеграм-канале "Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области".

Новый автобус относится к среднему классу и имеет 60-процентную низкопольность, что повышает комфорт посадки и высадки пассажиров, особенно для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками.

Ранее в автопарке "Нижегородпассажиравтотранса" уже эксплуатировались два аналогичных автобуса этой модели.

Помимо Lotos-105C02 на маршруте А-78 продолжают работать и другие транспортные средства — ПАЗ "Вектор", ПАЗ "Вектор Некст" и ПАЗ Citymax 9.

Ранее сообщалось, что "Нижегородпассажиравтотранс" приступил к испытаниям новой модели автобуса НЕФАЗ-5299.

Напомним также, что тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа.