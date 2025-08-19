Нижегородский трамвай № 2 в сентябре запустят по укороченному маршруту

Фото:
Трамвайный маршрут № 2 в Нижнем Новгороде могут частично восстановить уже в сентябре. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем в социальной сети, отвечая на обращение одного из жителей города.
Согласно опубликованной информации, трамваи начнут курсировать по сокращённому маршруту — до улицы Маслякова.
Полное восстановление движения по городскому трамвайному кольцу ожидается к концу 2025 года после окончания работ по реконструкции путей.
Однако сроки завершения замены рельс могут измениться из-за параллельных работ — строительства террасного парка в Почаинском овраге и замены системы ливневой канализации.
Ранее сообщалось, что три трамвайных маршрута изменятся в Нижнем Новгороде с 1 сентября. Также стало известно, что трамвайное кольцо на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+