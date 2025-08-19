Нижегородский трамвай № 2 в сентябре запустят по укороченному маршруту Общество

Фото: Кира Мишина

Трамвайный маршрут № 2 в Нижнем Новгороде могут частично восстановить уже в сентябре. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем в социальной сети, отвечая на обращение одного из жителей города.

Согласно опубликованной информации, трамваи начнут курсировать по сокращённому маршруту — до улицы Маслякова.

Полное восстановление движения по городскому трамвайному кольцу ожидается к концу 2025 года после окончания работ по реконструкции путей.

Однако сроки завершения замены рельс могут измениться из-за параллельных работ — строительства террасного парка в Почаинском овраге и замены системы ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что три трамвайных маршрута изменятся в Нижнем Новгороде с 1 сентября. Также стало известно, что трамвайное кольцо на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2026 году.