Общество

Нижегородцам объяснили сокращение маршрута трамвая №27

29 августа 2025 07:34  [85] Общество
Нижегородцам объяснили сокращение маршрута трамвая №27

С 1 сентября в Нижнем Новгороде трамвайный маршрут №27 будет работать в сокращённом формате — на линии останется лишь пять вагонов с интервалом движения до 15 минут. Об этом сообщили в группе  "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" во "ВКонтакте". 

В ЦРТС пояснили, что основной поток пассажиров на этом маршруте приходится на участок от Московского вокзала до площади Лядова.

При этом трамвай №18, который дублирует часть маршрута №27, демонстрирует один из самых низких показателей загрузки среди городских трамваев. За сутки по нему перевезено менее двух тысяч человек, тогда как, например, маршрут №5 за аналогичный период обслужил свыше 6800 пассажиров.

В сентябре планируется запустить трамвай №2, который соединит Чёрный Пруд и улицу Маслякова.

С учётом этих обстоятельств, а также нехватки водителей, которая затрудняет поддержание полноценного графика движения по всем направлениям, было принято решение завершать маршрут №27 на площади Лядова, рядом с улицей Кулибина. Такое изменение сочли наиболее рациональным в текущих условиях, отметили в Центре развития транспортной системы.

Чтобы сделать пересадку между маршрутами более удобной, на улице Пушкина появится дополнительная остановка. Она позволит пассажирам пересаживаться из одного трамвая в другой в одном и том же месте.

Также будет согласовано расписание трамваев №27 и №18. Это обеспечит возможность комфортной пересадки, в том числе на маршруты №2, №5 и №21.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
