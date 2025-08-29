Нижегородские власти переименовали остановку "Дворец спорта"

Фото:
Остановку общественного транспорта "Дворец спорта" переименовали в Нижнем Новгороде. Это следует из постановления мэра от 3 сентября 2025 года, размещенного на сайте горадминистрации.
Речь идет об остановке, расположенной по направлению к площади Лядова, рядом с домом №46 на проспекте Гагарина. Теперь остановочный пункт получил новое наименование — "Президентская академия". Такое решение принято в связи с расположением рядом кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Департаменту транспорта администрации города поручено уведомить региональное министерство транспорта и автодорог о переименовании. Это необходимо для внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов общественного транспорта.
