Нижегородские власти переименовали остановку "Дворец спорта" Общество

Фото: Александр Воложанин

Остановку общественного транспорта "Дворец спорта" переименовали в Нижнем Новгороде. Это следует из постановления мэра от 3 сентября 2025 года, размещенного на сайте горадминистрации.

Речь идет об остановке, расположенной по направлению к площади Лядова, рядом с домом №46 на проспекте Гагарина. Теперь остановочный пункт получил новое наименование — "Президентская академия". Такое решение принято в связи с расположением рядом кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Департаменту транспорта администрации города поручено уведомить региональное министерство транспорта и автодорог о переименовании. Это необходимо для внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов общественного транспорта.

