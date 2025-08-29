Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2025 17:59  [9] АСИ открывает набор на образовательную программу в сфере промышленного туризма
03 сентября 2025 17:50  [57] Нижегородские власти переименовали остановку "Дворец спорта"
03 сентября 2025 17:49  [44] Первые два молодых специалиста АПК в Нижегородской области получили целевые выплаты в размере 2 млн рублей
03 сентября 2025 17:23  [104] Экс-мэр Вадим Булавинов нашел гигантский белый гриб — фото
03 сентября 2025 17:13  [117] Врач объяснила, почему подросткам нельзя делать татуировки
03 сентября 2025 16:50  [125] Нижегородская корпорация развития добивается разрешения достроить две школы
03 сентября 2025 16:36  [108] Нижегородский кадровый центр "Работа России" приглашает на ярмарки вакансий в сентябре
03 сентября 2025 16:29  [127] Советник президента Фадеев призвал вернуть доверие к учителям в школах
03 сентября 2025 16:27  [107] В сентябре "Поезда здоровья" побывают в 21 округе области и четырех районах Нижнего Новгорода
03 сентября 2025 15:47  [164] 50 незаконных врезок в водопровод выявили в поселке Новинки
Общество

Нижегородские власти переименовали остановку "Дворец спорта"

03 сентября 2025 17:50  [57] Общество
Нижегородские власти переименовали остановку Дворец спорта

Фото: Александр Воложанин

Остановку общественного транспорта "Дворец спорта" переименовали в Нижнем Новгороде. Это следует из постановления мэра от 3 сентября 2025 года, размещенного на сайте горадминистрации. 

Речь идет об остановке, расположенной по направлению к площади Лядова, рядом с домом №46 на проспекте Гагарина. Теперь остановочный пункт получил новое наименование — "Президентская академия". Такое решение принято в связи с расположением рядом кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Департаменту транспорта администрации города поручено уведомить региональное министерство транспорта и автодорог о переименовании. Это необходимо для внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что перекресток улиц Ошарской и Октябрьской в Нижнем Новгороде перекроют для движения почти на две недели из-за ремонта трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что перекресток улиц Ошарской и Октябрьской в Нижнем Новгороде перекроют для движения почти на две недели из-за ремонта трамвайных путей.

