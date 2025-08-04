Новая остановка появится на трех автобусных маршрутах Нижнего Новгорода Общество

С 11 августа в Ленинском районе Нижнего Новгорода начнет работать новая автобусная остановка "улица Аксакова". Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, она будет расположена между остановками "Улица Игарская" и "Улица Донбасская".

На новой точке будут делать остановку автобусы маршрутов № 65, 69 и 93 — пассажиров здесь смогут как высаживать, так и забирать.

Городская администрация уже установила остановочные павильоны в обоих направлениях.

