Новая остановка появится на трех автобусных маршрутах Нижнего Новгорода

С 11 августа в Ленинском районе Нижнего Новгорода начнет работать новая автобусная остановка "улица Аксакова". Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, она будет расположена между остановками "Улица Игарская" и "Улица Донбасская".
На новой точке будут делать остановку автобусы маршрутов № 65, 69 и 93 — пассажиров здесь смогут как высаживать, так и забирать.
Городская администрация уже установила остановочные павильоны в обоих направлениях.
Ранее мы рассказывали о других нововведениях в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+