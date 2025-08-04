Названия двух автобусных остановок поменяли в Нижнем Новгороде

Фото:
В столице Приволжья переименовали две остановки общественного транспорта, расположенные в Московском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ЦРТС.
Так, остановка, расположенная на маршрутах автобусов №№ 3, 10, 57, 86, 94 и троллейбусов №№ 3 и 15, ранее носившая название "Улица Просвещенская", теперь называется "Семейный квартал. Улица Просвещенская".
Кроме того, остановка, обслуживающая автобусные маршруты №№ 9, 13, 19, 38, 40, 56, 58, 66, 67, 81, 86, 87, 83, ранее именовавшаяся "Институт экономики и предпринимательства", получила новое название — "Институт экономики ННГУ".
Ранее сообщалось, что новая остановка "улица Аксакова" появилась в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
