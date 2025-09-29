Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода

Фото:
Вновь избранный глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев не исключил новых изменений в структуре администрации, в том числе, кадровых. Об этом он заявил, отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород".
По словам главы города, сама структура по сравнению с предыдущей пятилеткой на данный момент изменилась не сильно.
"Обновление команды это всегда текущая история. Есть горизонтальные перемещения: кто-то уходит в правительство области, кто-то переходит в другой регион, есть и такие, кто уезжает на работу в федеральный центр, либо уходит в бизнес. Мы постоянно поддерживаем высокий уровень компетентности сотрудников", - рассказал Шалабаев.
Говоря о новых изменениях, мэр отдельно заострил внимание на департаменте сельского хозяйства. Ранее такой структурной единицы в мэрии не было, а теперь будет.
"Добавляется департамент сельского хозяйства. Именно департамент, а не отдел. Это важно, поскольку в состав муниципального округа вошел Кстовский район. Соответственно, у новой администрации прибавляется значительная часть работы. Также в структуру вошла администрация Кстовского муниципального района на правах остальных районных администраций", - сказал градоначальник.
По его словам, возможные кадровые изменения в мэрии будут направлены исключительно для улучшения управляемости городом.
Напомним, после объединения Кстова и Нижнего Новгорода изменилась структура новой администрации.
