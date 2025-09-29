Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Политика
29 сентября 2025 18:08Евгений Люлин: "В одну реку нельзя войти дважды, но поработать в первом созыве Думы Нижнего Новгорода – возможно"
29 сентября 2025 17:27Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода
29 сентября 2025 17:17Утверждены замы председателя нижегородской думы Чинцова
29 сентября 2025 16:40В Госдуме поддержали инициативу ЗСНО по поддержке детей-сирот
29 сентября 2025 16:00Депутаты избрали Анатолия Нуждина председателем нижегородской КСП
29 сентября 2025 15:27"Единая Россия" провела Всероссийский форум своих сторонников
29 сентября 2025 15:01Мэром Нижнего Новгорода избран Юрий Шалабаев
29 сентября 2025 14:26Гордума досрочно прекратила полномочия нижегородского мэра Юрия Шалабаева
29 сентября 2025 14:01Евгений Чинцов стал председателем нижегородской думы I созыва
29 сентября 2025 13:42Булавинов считает, что Шалабаев останется на посту нижегородского мэра
Политика

Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода

29 сентября 2025 17:27 Политика
Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Вновь избранный глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев не исключил новых изменений в структуре администрации, в том числе, кадровых. Об этом он заявил, отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород".

По словам главы города, сама структура по сравнению с предыдущей пятилеткой на данный момент изменилась не сильно. 

"Обновление команды это всегда текущая история. Есть горизонтальные перемещения: кто-то уходит в правительство области, кто-то переходит в другой регион, есть и такие, кто уезжает на работу в федеральный центр, либо уходит в бизнес. Мы постоянно поддерживаем высокий уровень компетентности сотрудников", - рассказал Шалабаев.

Говоря о новых изменениях, мэр отдельно заострил внимание на департаменте сельского хозяйства. Ранее такой структурной единицы в мэрии не было, а теперь будет. 

"Добавляется департамент сельского хозяйства. Именно департамент, а не отдел. Это важно, поскольку в состав муниципального округа вошел Кстовский район. Соответственно, у новой администрации прибавляется значительная часть работы. Также в структуру вошла администрация Кстовского муниципального района на правах остальных районных администраций",  - сказал градоначальник. 

По его словам, возможные кадровые изменения в мэрии будут направлены исключительно для улучшения управляемости городом.

Напомним, после объединения Кстова и Нижнего Новгорода изменилась структура новой администрации.

Администрация Нижнего Новгорода кадры Юрий Шалабаев
