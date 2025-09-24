Новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября Политика

Публичные слушания по проекту обновленного устава Нижнего Новгорода назначены на 15 октября 2025 года. Как сообщили в городском парламенте, обсуждение состоится в 14:00 в зале заседаний думы, расположенном в пятом корпусе кремля.

Регистрация участников начнётся не позднее чем за пять дней до даты слушаний. Одним из ключевых пунктов проекта станет включение в устав территории Кстовского района, ранее присоединённого к Нижнему Новгороду.

Перед этим, 29 сентября, пройдёт первое заседание депутатов нового созыва. На нём будет рассмотрен вопрос о проведении публичных слушаний, а также запланированы важные организационные решения.

В соответствии с действующим законодательством, депутаты примут отставку действующего мэра Юрия Шалабаева и главы Кстовского района Ивана Уланова. Также будет принято решение о ликвидации кстовского совета депутатов. Их полномочия прекратятся в день заседания, а юридическая процедура упразднения завершится до конца 2025 года.

Кроме того, на заседании будет избран новый глава местного самоуправления. Предложены две кандидатуры: действующего мэра Юрия Шалабаева и бывшего заместителя начальника УВД города Сергея Горячева.

Также депутаты определят председателя городской думы, его четырёх заместителей и сформируют состав десяти постоянных комиссий.

Напомним, выборы депутатов городской думы Нижнего Новгорода первого созыва по 39 одномандатным округам признали состоявшимися, а их итоги — действительными.