Последние новости рубрики Политика
24 сентября 2025 15:49Новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября
24 сентября 2025 14:48Генпрокурор Игорь Краснов возглавил Верховный суд
24 сентября 2025 13:43Люлин: "Почти половина хакерских атак на органы власти совершается через email"
24 сентября 2025 10:27"Единая Россия": стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса "Народный депутат"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
22 сентября 2025 17:18Полина Буянова уходит с поста нижегородского министра по "личным соображениям"
22 сентября 2025 16:58Евгений Люлин: "Каждый, кто помогает нашим солдатам, имеет право быть отмеченным высокой наградой"
22 сентября 2025 16:30Британский политик Галлоуэй восхитился собором в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 12:14Участники проекта "Внутренняя политика" обсудили выборы в нижегородскую думу
20 сентября 2025 16:35Нижний Новгород может обрести нового побратима в Габоне
Политика

Новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября

24 сентября 2025 15:49 Политика
Новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября

Публичные слушания по проекту обновленного устава Нижнего Новгорода назначены на 15 октября 2025 года. Как сообщили в городском парламенте, обсуждение состоится в 14:00 в зале заседаний думы, расположенном в пятом корпусе кремля.

Регистрация участников начнётся не позднее чем за пять дней до даты слушаний. Одним из ключевых пунктов проекта станет включение в устав территории Кстовского района, ранее присоединённого к Нижнему Новгороду.

Перед этим, 29 сентября, пройдёт первое заседание депутатов нового созыва. На нём будет рассмотрен вопрос о проведении публичных слушаний, а также запланированы важные организационные решения.

В соответствии с действующим законодательством, депутаты примут отставку действующего мэра Юрия Шалабаева и главы Кстовского района Ивана Уланова. Также будет принято решение о ликвидации кстовского совета депутатов. Их полномочия прекратятся в день заседания, а юридическая процедура упразднения завершится до конца 2025 года.

Кроме того, на заседании будет избран новый глава местного самоуправления. Предложены две кандидатуры: действующего мэра Юрия Шалабаева и бывшего заместителя начальника УВД города Сергея Горячева.

Также депутаты определят председателя городской думы, его четырёх заместителей и сформируют состав десяти постоянных комиссий.

Напомним, выборы депутатов городской думы Нижнего Новгорода первого созыва по 39 одномандатным округам признали состоявшимися, а их итоги — действительными.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума Устав
