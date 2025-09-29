Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Политика

Депутаты избрали Анатолия Нуждина председателем нижегородской КСП

29 сентября 2025 16:00 Политика
Депутаты избрали Анатолия Нуждина председателем нижегородской КСП

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

На первом заседании думы Нижнего Новгорода I созыва, прошедшем 29 сентября, депутаты сформировали контрольно-счетный орган нового муниципального образования — контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода. Председателем КСП избран Анатолий Нуждин. Его кандидатуру внес на рассмотрение парламентариев мэр Юрий Шалабаев. 

Спикер гордумы Евгений Чинцов напомнил, что КСП как самостоятельный орган работает уже десять лет, а до этого три года находилась в структуре аппарата представительного органа. По его словам, КСП традиционно занимается проверкой законности и эффективности расходования городского бюджета, управлением и использованием муниципального имущества, а также контролем предоставления налоговых и иных льгот организациям.

"С расширением границ города и ростом бюджета нагрузка на коллектив возрастает. При этом сотрудники всегда трудились с большой ответственностью и самоотдачей. Уверен, что и в дальнейшем КСП под руководством Анатолия Александровича будет успешно справляться со всеми задачами, а наше сотрудничество позволит повысить эффективность депутатского контроля", — отметил Чинцов.

Напомним, что на этом же заседании Чинцов был переизбран председателем думы, а Шалабаев - мэром Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

