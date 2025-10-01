Жуткое ДТП с погибшим в Сарове обернулось уголовным делом

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Сарове, произошедшего утром 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что 63-летний водитель "Лады" двигался по главной дороге и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил право движения автомобилю "Шевроле". Им управлял 50-летний мужчина, который следовал прямо по главной дороге во встречном направлении. В результате столкновения "Шевроле" выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В аварии погибла 66-летняя пассажирка "Лады", находившаяся в салоне. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Следственный отдел МУ МВД России по ЗАТО город Саров возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю на дорогах региона погибли девять человек.