Появилось видео массового ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

В телеграм-канале ГУ МВД по Нижегородской области опубликовали видео массового ДТП с участием маршрутки, которое произошло в дневное время на проспекте Ленина.
На кадрах видно, как автобус на большой скорости врезается сначала в белый кроссовер, а затем таранит еще несколько автомобилей, стоящих в полосе.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии. Сообщается, что движение по проспекту Ленина в сторону Московского вокзала затруднено.
Ранее сообщалось, что более 80 ДТП с участием автобусов произошло в Нижнем Новгороде с начала года.
