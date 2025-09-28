Появилось видео массового ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В телеграм-канале ГУ МВД по Нижегородской области опубликовали видео массового ДТП с участием маршрутки, которое произошло в дневное время на проспекте Ленина.

На кадрах видно, как автобус на большой скорости врезается сначала в белый кроссовер, а затем таранит еще несколько автомобилей, стоящих в полосе.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии. Сообщается, что движение по проспекту Ленина в сторону Московского вокзала затруднено.

Ранее сообщалось, что более 80 ДТП с участием автобусов произошло в Нижнем Новгороде с начала года.