Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Апарт-отель планируется построить на Провиантской улице,16а лит. В, Д в Нижнем Новгороде. Как сообщается в ЕГРЗ, проект строительства положительное заключение негосударственной экспертизы.

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провела компания ООО "СЕРТПРОМТЕСТ" из Москвы. Застройщиком проекта выступает ООО "Корпорация Гекос", зарегистрированная в Нижнем Новгороде.

Отметим, что в сентябре 2023 года, архитектурный облик будущего здания рассматривался на Архитектурном совете при министерстве градостроительной деятельности Нижегородской области. Проект предполагает строительство трехэтажного здания в красно-коричнево-серой цветовой гамме.

Архсовет рекомендовал доработать архитектурные параметры и стилистику фасадов, а затем повторно представить проект на согласование в управление государственной охраны объектов культурного наследия и на дальнейшее рассмотрение совета.

Ранее сообщалось, что исторический дом на улице Кожевенной, 14а в Нижнем Новгороде приспособят под отель.