Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2025 14:52  [40] Клещи продолжают атаковать жителей Нижегородской области
12 сентября 2025 14:20  [84] Сезон охоты на лис и зайцев откроется в Нижегородской области 15 сентября
12 сентября 2025 14:06  [121] Сходы №1 и №2 станции метро "Заречная" откроются 15 сентября
12 сентября 2025 13:50  [132] Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде
12 сентября 2025 13:32  [141] Гражданину Германии отказали в возвращении ребенка из Нижнего Новгорода
12 сентября 2025 12:45  [138] Аферисты предлагают нижегородцам "проиндексировать" пенсии
12 сентября 2025 12:43  [138] Ветеран спецназа ФСБ рассказал студентам НИУ Президентской академии о героях
12 сентября 2025 12:30  [146] Пострадавший при атаке дронов в Арзамасе продолжает лечение в стационаре
12 сентября 2025 11:44  [120] Эксперты рассказали, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе
12 сентября 2025 11:31  [127] Граффити в честь героев-партизан Игнатовых открыли в Нижнем Новгороде
Общество

Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде

12 сентября 2025 13:50  [132] Общество
Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Апарт-отель планируется построить на Провиантской улице,16а лит. В, Д в Нижнем Новгороде. Как сообщается в ЕГРЗ, проект строительства положительное заключение негосударственной экспертизы.

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провела компания ООО "СЕРТПРОМТЕСТ" из Москвы. Застройщиком проекта выступает ООО "Корпорация Гекос", зарегистрированная в Нижнем Новгороде. 

Отметим, что в сентябре 2023 года, архитектурный облик будущего здания рассматривался на Архитектурном совете при министерстве градостроительной деятельности Нижегородской области. Проект предполагает строительство трехэтажного здания в красно-коричнево-серой цветовой гамме.

Архсовет рекомендовал доработать архитектурные параметры и стилистику фасадов, а затем повторно представить проект на согласование в управление государственной охраны объектов культурного наследия и на дальнейшее рассмотрение совета.

Ранее сообщалось, что исторический дом на улице Кожевенной, 14а в Нижнем Новгороде приспособят под отель. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 18:17  [605] Гостиницу длительного пребывания построят на Студеной в Нижнем Новгороде
04 сентября 2025 15:47  [585] Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова
29 августа 2025 15:39  [775] Круглогодичный глэмпинг хотят построить на Бору
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных