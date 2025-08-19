Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 августа 2025 13:50  [48] Премьера сериала "Москва слезам не верит" состоится 4 сентября на Wink.ru
26 августа 2025 12:37  [132] Исторический дом на Кожевенной в Нижнем Новгороде приспособят под жилье
26 августа 2025 10:16  [170] Документальный фильм о роде Ушаковых начали снимать в Дивееве
23 августа 2025 22:00  [777] Опубликованы фото с "Пари феста 2025" в Нижнем Новгороде
23 августа 2025 19:28  [648] Зрители пожаловались на плохую организацию фестиваля "Пари фест" на Стрелке
23 августа 2025 12:17  [608] Концерт фестиваля "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде перенесли из-за дождя
21 августа 2025 14:40  [674] "Атомная" выставка открылась в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 12:55  [559] Арт-лавочку с пернатыми установили во дворе на Звездинке
20 августа 2025 10:02  [556] Историческая выставка о героях тыла открылась на Бору
19 августа 2025 09:00  [569] Муралы на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Исторический дом на Кожевенной в Нижнем Новгороде приспособят под жилье

26 августа 2025 12:37  [132] Культура и отдых
Исторический дом на Кожевенной в Нижнем Новгороде приспособят под жилье

Фото: Кира Мишина

Проект приспособления под современное использование жилого дома XIX века на улице Кожевенной, 14а в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

В рамках экспертизы рассматривались проектная документация и результаты инженерных изысканий. Работы будут вестись в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Застройщиком выступает ООО "История-НН", проект подготовлен компанией "Велес НН".

В путеводителе АСИРИС по улице Кожевенной указано, что дом №14а известен как пример архитектуры классицизма начала XIX века. Оно было построено в 1823 году купцом Николаем Чужестранцевым по проекту архитектора И.Е. Ефимова. Фасад дома украшен барельефами с героями пьесы Максима Горького "На дне", выполненными по образам актеров Нижегородского театра драмы из постановки 1967 года.

Ранее госэкспертиза уже одобрила проект реконструкции другого исторического объекта на Кожевенной — дома №11, где по инициативе Алексея Максимовича Горького была открыта чайная "Столбы" для городской бедноты.

Также мы рассказывали, что школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История ОКН Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
21 августа 2025 13:28  [568] Усадьбу Оболенских в Воротынском районе выставили на торги
20 августа 2025 14:40  [568] Еще один ОКН в Городце выставили на электронный аукцион
09 августа 2025 09:40  [789] Историческое здание в Лыскове выставили на аукцион за 5,6 миллиона рублей
30 июля 2025 17:13  [1378] Реставраторы вернули лепнине в Литературном музее Горького исторический облик
06 июня 2025 15:00  [1230] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных