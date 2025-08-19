Исторический дом на Кожевенной в Нижнем Новгороде приспособят под жилье Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Проект приспособления под современное использование жилого дома XIX века на улице Кожевенной, 14а в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

В рамках экспертизы рассматривались проектная документация и результаты инженерных изысканий. Работы будут вестись в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Застройщиком выступает ООО "История-НН", проект подготовлен компанией "Велес НН".

В путеводителе АСИРИС по улице Кожевенной указано, что дом №14а известен как пример архитектуры классицизма начала XIX века. Оно было построено в 1823 году купцом Николаем Чужестранцевым по проекту архитектора И.Е. Ефимова. Фасад дома украшен барельефами с героями пьесы Максима Горького "На дне", выполненными по образам актеров Нижегородского театра драмы из постановки 1967 года.

Ранее госэкспертиза уже одобрила проект реконструкции другого исторического объекта на Кожевенной — дома №11, где по инициативе Алексея Максимовича Горького была открыта чайная "Столбы" для городской бедноты.

